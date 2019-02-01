В Кыштыме возбудили уголовное дело по краже сноуборда Автор: КР от Вчера, 14:12 Категория: Происшествия 0 Кыштымская полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража. О преступлении сообщила 26-летняя жительница города Озёрска. В выходные она отдыхала на горнолыжном комплексе «Егоза», на территории которого, в период с 16:30 и до 18 часов у неё был похищен сноуборд. Ущерб составил 34 тысячи рублей. Полиция просит тех, кто находился указанные часы на горнолыжном комплексе «Егоза» и располагаюет какой либо информацией о данном преступлении, сообщить в дежурную часть по телефонам 02, 8 (351-51) 4-46-61. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить