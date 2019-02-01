В Кыштыме возбудили уголовное дело по краже сноуборда

Автор: КР от Вчера, 14:12 Категория: Происшествия

Кыштымская полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража.

О преступлении сообщила 26-летняя жительница города Озёрска. В выходные она отдыхала на горнолыжном комплексе «Егоза», на территории которого, в период с 16:30 и до 18 часов у неё был похищен сноуборд. Ущерб составил 34 тысячи рублей.

Полиция просит тех, кто находился указанные часы на горнолыжном комплексе «Егоза» и располагаюет какой либо информацией о данном преступлении, сообщить в дежурную часть по телефонам 02, 8 (351-51) 4-46-61.