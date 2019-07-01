В Кыштыме полицейские раскрыли кражу по горячим следам

Автор: КР от Сегодня, 15:49 Категория: Происшествия

Жители частного дома на улице Советской обратились в полицию с заявлением о краже ноутбука. Они рассказали, что ночью у них гостил 33-летний знакомый, который, уходя, прихватил с собой чужую вещь.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, похитителя задержали уже утром. Ноутбук у него изъяли и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 – кража. Ущерб составил 12500 рублей.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит крупный штраф и лишение свободы.