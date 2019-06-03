Полиция Кыштыма разыскивает угонщика автомобиля

Автор: КР от Вчера, 12:01 Категория: Происшествия

В ночь с 5 на 6 июня со двора дома 131 на улице К. Либкнехта был угнан автомобиль ВАЗ 21011 белого цвета.

Машина не оборудована сигнализацией.

– На заднем стекле были белые шторки в виде ромба, на лобовом стекле – полоса белого цвета, на сиденьях – чёрно-белые чехлы, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова.

Кыштымцы, которые знают что-либо о местонахождении угнанного автомобиля или стали очевидцами угона, могут позвонить в дежурную часть по телефонам: 4-46-61 или 02.

С начала года это второй случай автоугона в нашем городе.