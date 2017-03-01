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В Кыштыме угнали очередную дорогостоящую иномарку

Автор: КР от Сегодня, 11:29 Категория: Происшествия

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Фото взято со страницы ВКонтакте владельца машины.

 

С начала года из дворов жилых домов Кыштыма уже были угнаны «Лексус» и «Тойота». Найти их пока не удалось.

 

Сегодня в полицию заявили об угоне внедорожника «Мицубиси ASX» 2013 года выпуска. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, автомобиль, припаркованный возле одного из домов на улице Калинина, не был оборудован сигнализацией.

 

– «Мицубиси» не тонированный, отличительная примета – литые диски чёрного цвета, – говорит Светлана Дятлова. – Дворники повреждены, в салоне установлен видеорегистратор.

 

Если кому-либо известно что-то о месте нахождения данного автомобиля, позвоните в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.

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