В Кыштыме в соседних кварталах за один день угнали два автомобиля
Автор: КР от 31-07-2017, 13:03 Категория: Происшествия
В минувшую пятницу в дежурную часть кыштымской полиции поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2108. Машина была припаркована у пятиэтажки на улице Крестьянской, 144а накануне вечером. А утром владелец авто обнаружил пропажу.
Как сообщила сайту «КР» исполняющая обязанности пресс-секретаря полиции Алёна Швецова, подозреваемый в совершении угона был найден по горячим следам. В интересах следствия подробности задержания не разглашаются.
Примерно в тот же период, с вечера четверга до вечера пятницы, от дома № 18 на улице Ленина был угнан автомобиль «Хёндай Солярис». Ни иномарку, ни её похитителя полицейские пока не обнаружили.
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