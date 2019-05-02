В Кыштыме загорелась шашлычная

Автор: КР от Вчера, 18:32 Категория: Происшествия

Фото из группы ВКонтакте МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш

Вчера вечером в павильоне для приготовления и продажи шашлыка, который находится на конечной остановке в микрорайоне Каолиновый, произошёл пожар.

На место прибыли огнеборцы пожарных частей № 38 и 117. Около часа они боролись с огнём.

Как сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38, по предварительной версии возгорание случилось из-за неправильного устройства печи, к тому же её перегрели. В результате повреждено 25 квадратных метров кровли.

Никто из посетителей и работников заведения не пострадал.

Причина пожара устанавливается. По факту возгорания проводится проверка.