В Кыштыме загорелась шашлычная Автор: КР от Вчера, 18:32 Категория: Происшествия 0 Фото из группы ВКонтакте МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш Вчера вечером в павильоне для приготовления и продажи шашлыка, который находится на конечной остановке в микрорайоне Каолиновый, произошёл пожар. На место прибыли огнеборцы пожарных частей № 38 и 117. Около часа они боролись с огнём. Как сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38, по предварительной версии возгорание случилось из-за неправильного устройства печи, к тому же её перегрели. В результате повреждено 25 квадратных метров кровли. Никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Причина пожара устанавливается. По факту возгорания проводится проверка. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить