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Пожар на одном из предприятий Кыштыма оставил рабочих без столовой

Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Происшествия

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Сегодня ночью в 3 часа 24 минуты на пульт 118-й пожарной части, расположенной в Тайгинке, поступил сигнал о возгорании меаллических вагончиков на территории предприятия «Автобан». Эта организация занимается производством щебня из гранита, добываемого на Анбашском месторождении.

 

На место прибыли три боевых расчёта – на подмогу тайгинцам подъехали огнеборцы из кыштымских 38-й и 117-й пожарных частей. Однако спасти два соединённых между собой вагончика площадью 120 квадратных метров не удалось. Помещение, в котором раньше располагалась столовая, выгорело полностью.

 

Как только что сообщил сайту «КР» с места происшествия начальник 118-й пожарной части Константин Плаксин, по предварительной версии, причиной возгорания стало перекаливание электрообогревателей. По всей видимости, в мороз их включили на полную мощность, что и привело к замыканию. Никто не пострадал. Всё, что осталось от столовой, уже сравнял с землёй экскаватор.

 

На территории предприятия находится ещё несколько подобных вагончиков – в них располагаются как рабочие, так и начальство. Пожарные уже проводят с ними профилактические беседы, чтобы подобного не случилось впредь.

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