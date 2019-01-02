В Кыштыме из-за задымления был эвакуирован торговый центр Автор: КР от Сегодня, 17:47 Категория: Происшествия 0 Фото из группы "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г.Кыштым" в соцсети ВКонтакте Менее часа назад к торговому центру «Фаэтон» на улице Карла Либкнехта подъехали огнеборцы. Очевидцы сообщили, что из-под крыши входной группы валит чёрный дым. К приезду пожарных все, кто был в здании, уже покинули его. Фото из группы "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г.Кыштым" в соцсети ВКонтакте – Произошло короткое замыкание электропроводки под обшивкой и оплавление утеплителя, – сказал сайту «КР» начальник 38-й пожарной части Андрей Раскостов. – Это привело к небольшому задымлению внутри помещения. Обошлось без возгорания. Расчехлять рукава пожарным не пришлось – тление прекратилось само собой. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить