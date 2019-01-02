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В Кыштыме из-за задымления был эвакуирован торговый центр

Автор: КР от Сегодня, 17:47 Категория: Происшествия

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Фото из группы "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г.Кыштым" в соцсети ВКонтакте

 

Менее часа назад к торговому центру «Фаэтон» на улице Карла Либкнехта подъехали огнеборцы. Очевидцы сообщили, что из-под крыши входной группы валит чёрный дым. К приезду пожарных все, кто был в здании, уже покинули его.

 

Фото из группы "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г.Кыштым" в соцсети ВКонтакте 

 

– Произошло короткое замыкание электропроводки под обшивкой и оплавление утеплителя, – сказал сайту «КР» начальник 38-й пожарной части Андрей Раскостов. – Это привело к небольшому задымлению внутри помещения.

 

Обошлось без возгорания. Расчехлять рукава пожарным не пришлось – тление прекратилось само собой.

 


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