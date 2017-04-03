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В Кыштыме пожилой инвалид задохнулся в собственном доме

Автор: КР от Вчера, 15:39 Категория: Происшествия

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Фото из группы "ВКонтакте" "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г.Кыштым". Автор фото - Сергей Чабин

 

Сегодня кыштымские пожарные обнаружили в истлевшей квартире труп старика. Жильцы дома на улице Ленина, 22в заметили, что из-под двери квартиры на третьем этаже пробивается дым. Прибывшие на место огнеборцы 117-й и 38-й пожарных частей не смогли попасть в квартиру через дверь, поэтому с помощью трёхколенной лестницы залезли в окно.

 

Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности начальника 38-й пожарной части Андрей Раскостов, в помещении был обнаружен труп мужчины. Им оказался 70-летний инвалид. Очагом пожара стало место у дивана, на котором он лежал.

 

 Фото из группы "ВКонтакте" "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г.Кыштым". Автор фото - Сергей Чабин

 

Из-за того, что все окна в были плотно закрыты и доступа кислорода не было, однокомнатная квартира полностью буквально истлела. И даже открытое пожарными окно не спровоцировало воспламенения – гореть там попросту было уже нечему.

 

Причину пожара ещё предстоит установить.

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