В Кыштыме активизировались потрошители автомобилей Автор: КР от Вчера, 11:13 Категория: Происшествия +1 Вчера в дежурную часть полиции обратился житель нашего города. Он сообщил, что ночью кто-то взломал капот на его «семёрке» и украл аккумулятор «Аком». Преступление произошло рядом с одним из многоквартирных домов на улице Юлии Ичёвой. – Потерпевший оценил ущерб в четыре тысячи рублей, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». С начала года автомобильные воришки выпотрошили уже три машины в черте города. Они похитили аккумуляторные батареи на общую сумму 14 тысяч рублей. Всех, кто владеет какой-либо информацией о данных фактах, полицейские просят сообщать её по телефонам дежурной части: 8 (35151) 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить