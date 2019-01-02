В Кыштыме активизировались потрошители автомобилей

Автор: КР от Вчера, 11:13 Категория: Происшествия

Вчера в дежурную часть полиции обратился житель нашего города. Он сообщил, что ночью кто-то взломал капот на его «семёрке» и украл аккумулятор «Аком». Преступление произошло рядом с одним из многоквартирных домов на улице Юлии Ичёвой.

– Потерпевший оценил ущерб в четыре тысячи рублей, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

С начала года автомобильные воришки выпотрошили уже три машины в черте города. Они похитили аккумуляторные батареи на общую сумму 14 тысяч рублей.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о данных фактах, полицейские просят сообщать её по телефонам дежурной части: 8 (35151) 4-46-61 или 02.