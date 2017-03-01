Три кражи за сутки. В Кыштыме под прицелом автопотрошителей оказались КАМАЗы

Автор: КР от Сегодня, 09:51 Категория: Происшествия

Вчера в дежурную часть полиции обратились сразу трое владельцев этих грузовиков, пострадавших от автопотрошителей. Как уже сообщалось на нашем сайте, в минувшую среду двух аккумуляторных батарей лишился КАМАЗ, припаркованный у одного из домов на улице Розы Люксембург. Ущерб составил десять тысяч рублей.

Ещё по паре источников энергии неизвестные похитили с грузовых автомобилей, стоящих у домов № 20 на улице Юлии Ичёвой и № 30 на улице Нижне-Кыштымской.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Все, кто владеет какой-либо информацией о данных происшествиях, могут сообщить её в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.