Три кражи за сутки. В Кыштыме под прицелом автопотрошителей оказались КАМАЗы
Автор: КР от Сегодня, 09:51 Категория: Происшествия
Вчера в дежурную часть полиции обратились сразу трое владельцев этих грузовиков, пострадавших от автопотрошителей. Как уже сообщалось на нашем сайте, в минувшую среду двух аккумуляторных батарей лишился КАМАЗ, припаркованный у одного из домов на улице Розы Люксембург. Ущерб составил десять тысяч рублей.
Ещё по паре источников энергии неизвестные похитили с грузовых автомобилей, стоящих у домов № 20 на улице Юлии Ичёвой и № 30 на улице Нижне-Кыштымской.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Все, кто владеет какой-либо информацией о данных происшествиях, могут сообщить её в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.
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