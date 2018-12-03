В Кыштыме возбуждено уголовное дело по избиению полицейских

Автор: КР от Сегодня, 10:27 Категория: Происшествия

Местная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Кыштымский городской суд уголовное дело. Оно было возбуждено в отношении троих жителей нашего города, которые избили полицейских в радиогородке.

– В мае этого года двое сотрудников ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Челябинской области, исполняя свои должностные обязанности, остановили автомобиль, – сообщил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – И водитель, и двое его пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения.

Дорожные полицейские попросили того, кто сидел за рулём, проследовать в патрульный автомобиль для освидетельствования и составления административного протокола. Тот согласился, однако дружки решили вызволить его из салона авто.

Сотрудники ГИБДД попытались утихомирить заступников, но те в ответ накинулись на стражей порядка с кулаками. К ним присоединился и сам нетрезвый водитель.

У обоих инспекторов ДПС были диагностированы в больнице кровоподтёки и ссадины на лицах. Одному из них досталось сильнее – телесные повреждения, которые причинили ему хулиганы, квалифицированы как опасные для жизни и здоровья.

После совершения преступления один из троицы скрылся с места преступления, двоих задержали прибывшие на подкрепление коллеги избитых полицейских. Средний возраст обвиняемых – в пределах 40 лет.

Все трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Одному из них вменяется часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ – «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Ему грозит лишение свободы до десяти лет.

Двум его соучастникам, обвиняемым в применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, прокурорские работники направили в суд и два уголовных дела, фигурантами которых стали кыштымцы, оскорбившие сотрудников полиции. Первый находился на улице в нетрезвом виде и нецензурно выражался. К нему подошёл участковый уполномоченный, но мужчина попытался скрыться. Когда его задержали, он оскорбил полицейского. Второй обвиняемый нелицеприятно выразился в адрес инспектора отдела по делам несовершеннолетних, когда тот пришёл в его дом с проверкой бытовых условий.

Обоим мужчинам грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до одного года.