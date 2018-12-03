В Кыштыме возбуждено уголовное дело по избиению полицейских Автор: КР от Сегодня, 10:27 Категория: Происшествия 0 Местная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Кыштымский городской суд уголовное дело. Оно было возбуждено в отношении троих жителей нашего города, которые избили полицейских в радиогородке. – В мае этого года двое сотрудников ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Челябинской области, исполняя свои должностные обязанности, остановили автомобиль, – сообщил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – И водитель, и двое его пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения. Дорожные полицейские попросили того, кто сидел за рулём, проследовать в патрульный автомобиль для освидетельствования и составления административного протокола. Тот согласился, однако дружки решили вызволить его из салона авто. Сотрудники ГИБДД попытались утихомирить заступников, но те в ответ накинулись на стражей порядка с кулаками. К ним присоединился и сам нетрезвый водитель. У обоих инспекторов ДПС были диагностированы в больнице кровоподтёки и ссадины на лицах. Одному из них досталось сильнее – телесные повреждения, которые причинили ему хулиганы, квалифицированы как опасные для жизни и здоровья. После совершения преступления один из троицы скрылся с места преступления, двоих задержали прибывшие на подкрепление коллеги избитых полицейских. Средний возраст обвиняемых – в пределах 40 лет. Все трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Одному из них вменяется часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ – «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Ему грозит лишение свободы до десяти лет. Двум его соучастникам, обвиняемым в применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, прокурорские работники направили в суд и два уголовных дела, фигурантами которых стали кыштымцы, оскорбившие сотрудников полиции. Первый находился на улице в нетрезвом виде и нецензурно выражался. К нему подошёл участковый уполномоченный, но мужчина попытался скрыться. Когда его задержали, он оскорбил полицейского. Второй обвиняемый нелицеприятно выразился в адрес инспектора отдела по делам несовершеннолетних, когда тот пришёл в его дом с проверкой бытовых условий. Обоим мужчинам грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до одного года. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить