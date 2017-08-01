За поддельный полис ОСАГО жителя Кыштыма могут определить в дворники
Автор: КР от Вчера, 16:07 Категория: Происшествия
Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов, сегодня в суд направлено уголовное дело по факту использования заведомо подложного полиса ОСАГО 28-летним безработным.
В мае этого года в Челябинске он приобрёл без предварительного прохождения техосмотра полис обязательного страхования автогражданской ответственности за 8700 рублей. При этом реальная цена такой страховки без ограничений, да ещё и водителю с небольшим стажем, – более 13 тысяч рублей.
В конце июня мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Они-то и заподозрили в ОСАГО фальшивку. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В таких случаях перед законом отвечает не только тот, кто сбыл фальшивку, но и тот, кто её приобрёл.
Кыштымец до суда находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или исправительные работы до двух лет.
В нашем городе в этом году это первое уголовное дело, связанное с мошенничеством в сфере автострахования. На очереди – ещё несколько.
Прокуратура города предостерегает желающих приобрести полис ОСАГО по заниженной цене от возможных последствий такого приобретения.
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