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В Кыштыме бдительные жильцы пятиэтажки спасли квартиру от пожара

Автор: КР от 26-11-2018, 10:55 Категория: Происшествия

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Около половины первого минувшей ночью жильцы многоквартирного дома на улице Горелова, 5 почувствовали запах дыма. Как оказалось, он исходил из квартиры на пятом этаже.

 

На место прибыли огнеборцы 38-й и 117-й пожарных частей. С помощью подъёмно-спасательного автомобиля они протянули к окну лестницу.

 

– Но разбивать окно не пришлось, – сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38. –  Входную дверь из-за поднявшегося шума изнутри вовремя открыла пожилая хозяйка квартиры.

 

Оказалось, что она оставила на плите готовящуюся пищу, и та подгорела. По словам пожарных, такая забывчивость могла стать причиной серьёзного возгорания.


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