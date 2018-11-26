В Кыштыме бдительные жильцы пятиэтажки спасли квартиру от пожара Автор: КР от 26-11-2018, 10:55 Категория: Происшествия 0 Около половины первого минувшей ночью жильцы многоквартирного дома на улице Горелова, 5 почувствовали запах дыма. Как оказалось, он исходил из квартиры на пятом этаже. На место прибыли огнеборцы 38-й и 117-й пожарных частей. С помощью подъёмно-спасательного автомобиля они протянули к окну лестницу. – Но разбивать окно не пришлось, – сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38. – Входную дверь из-за поднявшегося шума изнутри вовремя открыла пожилая хозяйка квартиры. Оказалось, что она оставила на плите готовящуюся пищу, и та подгорела. По словам пожарных, такая забывчивость могла стать причиной серьёзного возгорания. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить