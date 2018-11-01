В Кыштыме делом о зверском нападении на продавца занялись следователи следственного отдела Автор: КР от Сегодня, 09:43 Категория: Происшествия 0 Как уже сообщалось на нашем сайте, в прошлый четверг вечером неизвестный набросился на работницу магазина «Фарт» в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Он нанёс ей около десяти ударов ножом, в живот и в область поясницы. – По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, – сообщил сайту «КР» и. о. начальника следственного отдела по городу Кыштыму Илья Атаманюк. – Личность подозреваемого пока не установлена. Следователи уже допросили пострадавшую – после операции она находится в отделении реанимации. Женщина не знала мужчину, который на неё напал. Мотив совершения преступления непонятен. Деньги и товар злоумышленник не тронул. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Аккузативус Сегодня, 12:11 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Там же видеокамера, выложите запись, кто-то опознает. 0