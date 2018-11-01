» » В Кыштыме делом о зверском нападении на продавца занялись следователи следственного отдела

В Кыштыме делом о зверском нападении на продавца занялись следователи следственного отдела

Автор: КР от Сегодня, 09:43 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Как уже сообщалось на нашем сайте, в прошлый четверг вечером неизвестный набросился на работницу магазина «Фарт» в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Он нанёс ей около десяти ударов ножом, в живот и в область поясницы.

 

– По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, – сообщил сайту «КР» и. о. начальника следственного отдела по городу Кыштыму Илья Атаманюк. – Личность подозреваемого пока не установлена.

 

Следователи уже допросили пострадавшую – после операции она находится в отделении реанимации. Женщина не знала мужчину, который на неё напал.

 

Мотив совершения преступления непонятен. Деньги и товар злоумышленник не тронул.    


Комментарии:

Добавить
Цитата

  • Аккузативус

  • Сегодня, 12:11
  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
Там же видеокамера, выложите запись, кто-то опознает.
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter