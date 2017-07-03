В Кыштыме следователи следственного отдела сегодня отмечают свой профессиональный праздник

Автор: КР от Сегодня, 16:55 Категория: Даты

Следователь Евгений Головин с использованием манекена проводит осмотр места происшествия с участием потерпевшей.

Как сообщил сайту «КР» исполняющий руководителя следственного отдела по городу Кыштым Илья Атаманюк, всего в их подразделении работают шесть следователей, включая двух заместителей и руководителя отдела.

За шесть месяцев в отделе окончено 48 уголовных дел. В суд для рассмотрения по существу направлено девять дел по убийствам и одно – по причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. В суд направлены и четыре дела по половым преступлениям против несовершеннолетних.

В частности, расследовано и направлено в суд уголовное дело по обвинению сотрудника патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» в превышении своих должностных полномочий. В его действиях выявлено три эпизода преступного характера. Дело, связанное с сотрудниками областной ГИБДД, которые на территории Кыштымского округа занимались вымогательством, тоже расследовано и передано в суд.

В прошлом году в Кыштыме сложилась критическая ситуация с невыплатой зарплаты в ООО «База строительных изделий». По словам Ильи Атаманюка, это уголовное дело остаётся в активной стадии расследования. Сроки продлены до 18 месяцев. Оно находится на контроле в аппарате Следственного управления Челябинской области. Там более 125 потерпевших. Назначены экспертные исследования, направленные на установление сумм невыплаченных средств. Предстоит прояснить, кому из работников и в каких объёмах не выплачена зарплата. Планируется, что через месяц-два дело будет направлено в прокуратуру, а потом в суд.