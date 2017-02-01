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Отелло из Кыштыма набросился на своего соперника с ножом

Автор: КР от Вчера, 14:49 Категория: Происшествия

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В ночь с пятницы на субботу в общежитии на улице Юлии Ичёвой, 183 произошла кровавая драка. Житель нашего города 1963 года рождения приревновал собутыльника к своей сожительнице. В порыве гнева он схватил нож и нанёс своему сопернику несколько ударов в шею и голову.

 

Как сообщил сайту «КР» следователь следственного отдела по городу Кыштыму Михаил Наумов, 52-летний пострадавший, житель Озёрска, в настоящее время находится в реанимации. Он в сознании, врачи борются за его жизнь.

 

Оба нигде не работают,  ранее судимы за тяжкие преступления.

 

За покушение на убийство в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. До окончания следствия мужчина пробудет в изоляторе.

 

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