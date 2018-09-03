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На трассе под Кыштымом на полном ходу загорелась иномарка

Автор: КР от Сегодня, 11:47 Категория: Происшествия

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Вчера около десяти вечера огнеборцы пожарной части № 38 прибыли на автодорогу, ведущую из Кыштыма в посёлок Слюдорудник. Там в кювете горела Тойота Марк II.

 

– Водитель ехал в автомобиле один, – сообщили сайту «КР» в пожарной части. – Он успел выпрыгнуть из машины до того, как она съехала с трассы.

 

Пожарным понадобилось полчаса, чтобы потушить пламя. По предварительной версии, во время движения в Тойоте загорелась проводка.    

 

На место прибыли сотрудники ГИБДД, однако от оформления дорожно-транспортного происшествия владелец «японки», не имеющий страхового полиса, отказался. Выгорело всё под капотом автомобиля и в самом салоне.


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