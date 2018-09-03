На трассе под Кыштымом на полном ходу загорелась иномарка Автор: КР от Сегодня, 11:47 Категория: Происшествия 0 Вчера около десяти вечера огнеборцы пожарной части № 38 прибыли на автодорогу, ведущую из Кыштыма в посёлок Слюдорудник. Там в кювете горела Тойота Марк II. – Водитель ехал в автомобиле один, – сообщили сайту «КР» в пожарной части. – Он успел выпрыгнуть из машины до того, как она съехала с трассы. Пожарным понадобилось полчаса, чтобы потушить пламя. По предварительной версии, во время движения в Тойоте загорелась проводка. На место прибыли сотрудники ГИБДД, однако от оформления дорожно-транспортного происшествия владелец «японки», не имеющий страхового полиса, отказался. Выгорело всё под капотом автомобиля и в самом салоне. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить