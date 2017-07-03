В Кыштыме дорожные полицейские проведут очередной рейд

Автор: КР от Сегодня, 17:37 Категория: ГИБДД информирует

В предстоящий понедельник, 10 июля, работники ГИБДД Кыштыма проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года на территории Кыштымского округа было задержано уже 154 таких нарушителя. Некоторых не останавливает даже уголовная ответственность, предусмотренная за повторную езду в пьяном виде. В отношении 30 жителей нашего города уже возбуждены уголовные дела.