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В Кыштыме дорожные полицейские проведут очередной рейд

Автор: КР от Сегодня, 17:37 Категория: ГИБДД информирует

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В предстоящий понедельник, 10 июля, работники ГИБДД Кыштыма проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года на территории Кыштымского округа было задержано уже 154 таких нарушителя. Некоторых не останавливает даже уголовная ответственность, предусмотренная за повторную езду в пьяном виде. В отношении 30 жителей нашего города уже возбуждены уголовные дела.

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