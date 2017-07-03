В Кыштыме дорожные полицейские проведут очередной рейд
Автор: КР от Сегодня, 17:37 Категория: ГИБДД информирует
В предстоящий понедельник, 10 июля, работники ГИБДД Кыштыма проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года на территории Кыштымского округа было задержано уже 154 таких нарушителя. Некоторых не останавливает даже уголовная ответственность, предусмотренная за повторную езду в пьяном виде. В отношении 30 жителей нашего города уже возбуждены уголовные дела.
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