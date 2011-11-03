Женщины-полицейские из Кыштыма подарили детям в отдалённом посёлке световозвращающие элементы

Автор: КР от Сегодня, 10:28 Категория: ГИБДД информирует

Вчера три представительницы кыштымской полиции побывали в детском саду посёлка Северная Кузнечиха. Встреча с его воспитанниками состоялась по инициативе кыштымского отдела Госавтоинспекции в рамках недели правовой помощи детям.

В простой и доступной форме дознаватель Юлия Беспалова объяснила маленьким слушателям такие истины, как нельзя брать чужие вещи без разрешения, произносить плохие слова, драться и что-то ломать.

Инспектор по делам несовершеннолетних Виктория Говорухина рассказал о том, что законы и правила нельзя нарушать не только взрослым, но и детям, потому что родители отвечают за своих сыновей и дочерей.

А инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Бэлла Завалий напомнила дошколятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

После короткой беседы дети приняли участие в эстафетах и подвижных играх. Команда женщин-полицейских тут же сделала им подарок в виде бумажной зебры.

Каждому воспитаннику детсада были подарены световозвращающие элементы и памятки о том, как вести себя на дорогах пешеходам. Также им вручили корзину со сладостями, милицейскую фуражку и пилотки для детсадовского музея. Завершилась встреча фотосессией с гостьями в погонах.