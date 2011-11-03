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Женщины-полицейские из Кыштыма подарили детям в отдалённом посёлке световозвращающие элементы

Автор: КР от Сегодня, 10:28 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера три представительницы кыштымской полиции побывали в детском саду посёлка Северная Кузнечиха. Встреча с его воспитанниками состоялась по инициативе кыштымского отдела Госавтоинспекции в рамках недели правовой помощи детям.

 

В простой и доступной форме дознаватель Юлия Беспалова объяснила маленьким слушателям такие истины, как нельзя брать чужие вещи без разрешения, произносить плохие слова, драться и что-то ломать.

 

 

Инспектор по делам несовершеннолетних Виктория Говорухина рассказал о том, что законы и правила нельзя нарушать не только взрослым, но и детям, потому что родители отвечают за своих сыновей и дочерей.

 

А инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Бэлла Завалий напомнила дошколятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

 

После короткой беседы дети приняли участие в эстафетах и подвижных играх. Команда женщин-полицейских тут же сделала им подарок в виде бумажной зебры.

 

 

Каждому воспитаннику детсада были подарены световозвращающие элементы и памятки о том, как вести себя на дорогах пешеходам. Также им вручили корзину со сладостями, милицейскую фуражку и пилотки для детсадовского музея. Завершилась встреча фотосессией с гостьями в погонах.  

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  • Регистрация: 3.11.2011
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  • 191 комментарий
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Очень нужное дело, раздача светоотражающих элементов, думаю, что такие акции по раздаче светоотражающих элементов надо проводить на равне с акцией "Георгиевская лента", даже чаще. В осенний период на дорогах и переходах пешеходы плохо заметны, может быть будучи " модной" акцией такие элементы приживутся и сделают наши дороги безопасней, особенно это касается детей.
 
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