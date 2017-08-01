Школьники из Кыштыма возвращаются с Дальнего Востока с медалями

Автор: КР от Сегодня, 17:18 Категория: Образование

Команда из Кыштыма (слева направо): Влада Зенина, Владимир Петров,

Анастасия Прохорова и Евгений Мазов

Как уже сообщалось на нашем сайте, четверо юных инспекторов движения три недели находились во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Там они приняли участие в тематической смене «Дороги Без опасности».

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– Кыштымские ребята соревновались с 24 такими же командами в знании Правил дорожного движения, вождении велосипеда и конкурсе агитбригад, – сообщила сайту «КР» прямо из отъезжающего из Владивостока поезда инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, сопровождающая детей. – На этапе «Устройство и эксплуатация велосипеда» они завоевали серебро.

Медали, а ещё рюкзаки, дождевики, световозвращатели, книги и термокружки им вручили вчера на закрытии смены. Сама Бэлла Александровна в конкурсе среди руководителей команд «Открытая перемена» заняла третье место.

Как и детям, заслуженную награду ей вручил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Максим Белугин.

Кыштымцы впервые приняли участие во всероссийском слёте юных инспекторов. Такое приглашение им сделало региональное министерство образования за их активную деятельность. Это ведомство и оплатило путёвки для трёх кадетов из второй школы – Владимира Петрова, Евгения Мазова и Влады Зениной и ученицы школы № 13 Анастасии Прохоровой. Домой они прибудут во вторник, 5 сентября.