В Кыштыме мотоцикл жителя Челябинска пострадал на пороге автосервиса

Автор: КР от Вчера, 09:48 Категория: ГИБДД информирует

В минувшую субботу житель Челябинска приехал на своём мотоцикле «Хонда» к кыштымскому мастеру кузовных дел. Он припарковал железного коня у автосервиса, но не успел сделать и несколько шагов, как в его мотоцикл врезался ВАЗ-21140.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, 31-летний автомобилист выезжал с расположенной рядом лесопилки задним ходом и не убедился в безопасности манёвра.

В результате ДТП у авто оказался повреждён только задний бампер. Зато мотоциклисту теперь придётся ремонтировать бензобак, крышку двигателя и подставку под ногу.