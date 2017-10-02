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В Кыштыме мотоцикл жителя Челябинска пострадал на пороге автосервиса

Автор: КР от Вчера, 09:48 Категория: ГИБДД информирует

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В минувшую субботу житель Челябинска приехал на своём мотоцикле «Хонда» к кыштымскому мастеру кузовных дел. Он припарковал железного коня у автосервиса, но не успел сделать и несколько шагов, как в его мотоцикл врезался ВАЗ-21140.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, 31-летний автомобилист выезжал с расположенной рядом лесопилки задним ходом и не убедился в безопасности манёвра.

 

В результате ДТП у авто оказался повреждён только задний бампер. Зато мотоциклисту теперь придётся ремонтировать бензобак, крышку двигателя и подставку под ногу.

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