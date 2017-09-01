В Кыштыме виновник ДТП прищемил себе деликатное место

Автор: КР от Сегодня, 11:57 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который 19 сентября на улице Карла Либкнехта врезался на своём мотоцикле «Рейсер» в ехавшую впереди иномарку «Ауди А3». Оставив мотоцикл на месте аварии, он сбежал. Прибывшие на место полицейские отправили его железного коня на штрафстоянку, где он находится до сих пор.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, виновником ДТП оказался 36-летний местный житель. Он был лишён водительских прав за пьяную езду на 18 месяцев ещё в июле 2015 года. Но вскоре вновь попался полицейским в подпитии, чем и заработал себе уголовную ответственность.

Дорожные полицейские выяснили, что после совершения ДТП любитель ездить под градусами обратился в Кыштымскую центральную городскую больницу. Врачам он сказал, что полез за картофелем, неудачно упал и ударил своё мужское достоинство. Его пришлось госпитализировать, но сейчас он уже лечится на дому.

Теперь за езду без прав ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, арест до пятнадцати суток или обязательные работы до двухсот часов. За то, что он ехал на мотоцикле без госномеров, придётся раскошелиться на 500-800 рублей, а за нарушение правил расположения транспорта на дороге – ещё на полторы тысячи. За оставление места ДТП нарушителя не наказали. Свидетели подтвердили, что он уехал в больницу на такси, потому что ему стало плохо.

Госавтоинспекторы отмечают, что эта травма характерна именно для мотоциклистов. Так, три года назад молодой человек на «Хонде» также въехал во впереди идущий автомобиль.

Его тут же водворили в камеру для задержанных в административном порядке. Там ему потребовалась скорая помощь. Его доставили на больничную койку с повреждением того же органа.