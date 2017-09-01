Суд признал, что автобус сбил пешехода в Кыштыме по вине администрации округа

Автор: КР от Вчера, 16:49 Категория: ГИБДД информирует

Это ДТП произошло 16 декабря прошлого года вблизи остановки «Крестьянская» на улице Ленина. Водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Касли – Челябинск», не заметил в сгустившихся сумерках 69-летнего пешехода. В больнице у пожилого мужчины, попавшего под колёса пассажирского транспорта, диагностировали сложный перелом ноги.

Сотрудники ГИБДД пришли к выводу, что авария произошла по вине администрации Кыштымского городского округа. Именно муниципальная власть должна обеспечивать безопасность дорожного движения при содержании дорог. В том числе и что касается стационарного электроосвещения.

А в тот вечер фонари на улице Ленина между домами № 2 и № 24 не горели. И именно потёмки стали причиной того, что водитель автобуса не разглядел пешехода.

Кыштымский городской суд признал администрацию округа виновной в случившемся. Юрист, представляющий её интересы, попытался обжаловать это решение, однако в сентябре этого года Челябинский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

Теперь администрации округа придётся раскошелиться на штраф в 300 тысяч рублей.