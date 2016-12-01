В Кыштыме разыскиваются свидетели дорожной аварии

Автор: КР от Сегодня, 09:47 Категория: ГИБДД информирует

Кыштымская полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло в пятницу, 16 декабря, вблизи остановки «Крестьянская» на улице Ленина. Как уже сообщалось на нашем сайте, в этот день в 18 часов 10 минут под колёса рейсового автобуса, следовавшего из Каслей в Челябинск, попал 69-летний житель Кыштыма.

Все, кто в тот момент проходил мимо или находился на автобусной остановке и стал свидетелем произошедшего, просьба позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 02, 8 (35151) 4-46-61, или в отдел ГИБДД – 8 (35151) 4-46-31.