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В Кыштыме ослеплённый солнцем водитель не заметил пешехода

Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня в начале девятого утра во дворе дома на улице Ленина, 22в под колёса «четвёрки» угодила 64-летняя жительница нашего города. Водитель  объяснил прибывшим на место происшествия инспекторам ДПС, что его ослепило солнце, поэтому он и не заметил пешехода. К счастью, пострадавшая отделалась только ушибами кисти и голени.

 

По словам инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, мера наказания водителя будет зависеть от степени тяжести причинённого вреда здоровью пешехода.

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