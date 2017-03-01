В Кыштыме ослеплённый солнцем водитель не заметил пешехода
Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: ГИБДД информирует
Сегодня в начале девятого утра во дворе дома на улице Ленина, 22в под колёса «четвёрки» угодила 64-летняя жительница нашего города. Водитель объяснил прибывшим на место происшествия инспекторам ДПС, что его ослепило солнце, поэтому он и не заметил пешехода. К счастью, пострадавшая отделалась только ушибами кисти и голени.
По словам инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, мера наказания водителя будет зависеть от степени тяжести причинённого вреда здоровью пешехода.
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