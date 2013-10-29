Госавтоинспекторы Кыштыма оштрафовали региональное министерство дорожного хозяйства на триста тысяч рублей
Автор: КР от Вчера, 08:47 Категория: ГИБДД информирует
Ведомство поплатилось крупной суммой за ненадлежащее содержание дорог областного значения. Речь идёт об автомобильных дорогах Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым и Кыштым-Слюдорудник-Большие Егусты.
Как сказал сайту «КР» инспектор дорожного надзора ГИБДД Кыштыма Станислав Беляев, дорогу от Долгодеревенского до Кыштыма он обследовал ещё в марте прошлого года. Тогда и было выявлено, что на указанном выше участке нет ни дорожной разметки, ни тротуаров, ни стационарного освещения за пределами населённых пунктов на расстоянии ста метров.
В посёлке Каолиновом, где также проходит эта дорога областного значения, она тоже не освещена должным образом. За ненадлежащее содержание автодороги кыштымская ГИБДД вынесла постановление о привлечении министерства к административному штрафу в размере 300 тысяч рублей.
Ведомство обжаловало это постановление в Кыштымском городском суде, но его доводы суд оставил без удовлетворения. Апелляционную жалобу Челябинский областной суд также отклонил.
Вступило в силу и постановление ГИБДД Кыштыма о привлечении министерства транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области к административной ответственности за несоблюдение требований безопасности на автодороге Кыштым-Слюдорудник-Большие Егусты. На участках этой дороги нет ни стационарного освещения, ни дорожных знаков, ни сигнальных столбиков. Министерство вновь попыталось обжаловать постановление, но суд счёл доводы чиновников необоснованными. Ведомство оштрафовано на 100 тысяч рублей.