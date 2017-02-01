Дорожный надзор Кыштыма оштрафовал министерство дорожного хозяйства Челябинской области и объекты министерства обороны России

Автор: КР от Вчера, 16:55 Категория: ГИБДД информирует

Государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД Кыштыма 13 июля прошлого года признал министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области виновным в неудовлетворительном содержании отдельных участков трассы Миасс-Карабаш-Кыштым и наложил на него административный штраф в размере 300 000 рублей. В вину ведомству было поставлено отсутствие горизонтальной разметки, стационарного освещения. Дорожных знаков, сигнальных столбиков и серьёзные разрушения проезжей части. Кыштымский городской суд оставил решение должностного лица без изменений.

Министерство обратилось с апелляционной жалобой в Челябинский областной суд, ссылаясь на то, что за выполнение работ по содержанию данной трассы на территории Кыштымского городского округа по государственному контракту отвечает ОГКУ «Челябинскавтодор». Именно к этой организации следует предъявлять претензии за ненадлежащее качество и небезопасное для движения состояние трассы.

Челябинский областной суд согласился с позицией ответчика, отменил решение первой инстанции и прекратил дело об административном правонарушении в отношении министерства.

Напомним, это не первое наказание, наложенное представителями кыштымского дорожного надзора на данное ведомство. В декабре прошлого года областной суд оставил в силе штраф в размере 300 000 рублей, предъявленный министерству за ненадлежащее состояние дороги регионального значения Кыштым-Тайгинка-посёлок Сайма.

Кроме того, ГИБДД Кыштыма привлекло к административному наказанию Федеральное государственное казённое учреждение «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» министерства обороны Российской Федерации. Оно провинилось в неудовлетворительном содержании подъездной дороги КПП – военный городок №1 Карабаша и улично-дорожной сети этого военного городка. Дорожный надзор не устроило отсутствие специального наружного освещения, дорожных знаков, разметки, повреждённых элементов ограждений. Всё это негативно сказывается на безопасности движения.

Попытки учреждения министерства обороны РФ откреститься от якобы не находящейся в его ведении дорожной сети успехом не увенчались. Кыштымский городской суд обязал управление имущественных отношений заплатить штраф в размере 300 000 рублей, а Челябинский областной суд уменьшил сумму штрафа в два раза, но от ответственности не освободил.