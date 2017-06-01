Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области всё-таки придётся заплатить штраф за небезопасные дороги Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 16:41 Категория: ГИБДД информирует

Государственный инспектор дорожного надзора кыштымской полиции в конце прошлого года оштрафовал Минтранс региона на 300 000 рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог. Кыштымский городской суд в феврале 2017 года снизил размер взыскания в два раза – до 150 000 рублей.

Южноуральскоое дорожное ведомство с решением суда не согласилось и попыталось обжаловать его в апелляционной инстанции, ссылаясь на то, что претензии предъявлены не по адресу. Представитель министерства пытался доказать, что работы по содержанию автомобильных дорог регионального межмуниципального значения Челябинской области проводят подрядные организации. Вот с них и надо спрашивать за должное качество трасс и их безопасность.

С доводами ответчика суд не согласился. Решение первой инстанции осталось в силе. Ведомство наказало себя на 150 000 рублей.