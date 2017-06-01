В Кыштыме задержан подросток – любитель покататься на машинах родителей

Автор: КР от Сегодня, 11:44 Категория: ГИБДД информирует

Вчера вечером на улице Мамина Сибиряка сотрудники ДПС остановили ВАЗ-21103. Автомобилем управлял 17-летний подросток, которого буквально месяц назад полицейские уже останавливали за рулём «Лады Калина».

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, ВАЗ-21103 отправили на штрафстоянку, а самого нарушителя доставили в отдел ГИБДД. Позже туда приехала и его мать.

Женщина пояснила, что накануне приобрела автомобиль ВАЗ-21103, который поставила во дворе дома. На следующий день по возвращении с работы она не обнаружила ни сына, ни машину.

На следующей неделе начальник отдела ГИБДД Анатолий Панов рассмотрит данное дело. Родителям подростка, разъезжающего без водительских прав, придётся заплатить очередной штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Только в прошлом году этот же самый юноша трижды попадал в поле зрения дорожных полицейских, находясь за рулём авто.