В Кыштыме за подростков-мотоциклистов поплатятся родители

Автор: КР от Сегодня, 11:44 Категория: ГИБДД информирует

Вчера сотрудники ДПС задержали на улице Горелова 17-летнего жителя Кыштыма, студента Озёрского технического колледжа. Он ехал на мотоцикле «Стелс», не имея водительского удостоверения. Двухколёсное транспортное средство полицейские тут же отправили на штрафстоянку, а самого нарушителя вместе с отцом пригласили в отдел ГИБДД.

Сегодня начальник отдела ГИБДД кыштымской полиции Анатолий Панов рассмотрел три протокола, составленные по данному нарушению Правил дорожного движения. За езду без прав молодому человеку выписали штраф в пять тысяч рублей. Ещё по 500 рублей придётся отдать за отсутствие регистрационных документов и страхового полиса на мотоцикл. Штрафы за несовершеннолетнего сына придётся платить его родителям.

Ещё один подросток на мотоцикле попался в поле зрения сотрудников ДПС в минувшую пятницу. На отцовском «Иж Юпитере» 16-летний мотоциклист красовался в самом центре города – на площади Карла Маркса. В отношении него составили протокол по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Санкция данной статьи предусматривает штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Какое именно наказание грозит несовершеннолетнему правонарушителю, который нигде не учится и не работает, начальник отдела ГИБДД решит завтра.

По информации инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, в этом году составлено шесть протоколов в отношении подростков, севших за руль без водительских прав. За аналогичный период прошлого года кыштымские полицейские привлекли к ответственности 13 несовершеннолетних водителей.