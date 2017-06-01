Не Пойдём, а поедем! Суд отстоял права жителя Кыштыма на приобретённый им автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 12:42 Категория: ГИБДД информирует

В октябре 2016 года житель Кыштыма присмотрел в одном из автосалонов Челябинска автомобиль «КIА RIO», 2012 года выпуска. Потенциальному покупателю объяснили, что машина находится в залоге у «Русфинанс Банк», так как прежний её хозяин не погасил кредит, выданный на приобретение иномарки. Автолюбитель полностью рассчитался с банком и выкупил у него понравившийся ему «КIА RIO».

Как и положено, мужчина обратился в ГАИ, чтобы зарегистрировать автомобиль, но получил отказ. Выяснилось, что ещё в июле 2015 года всё имущество бывшего владельца было арестовано для обеспечения иска коммерческого банка «Пойдём!», которому он тоже должен был крупную сумму по кредитному договору.

За защитой своих прав покупатель обратился в Кыштымский городской суд. Представители ответчика – банка «Пойдём!»– утверждали, что право собственности на машину не закреплено юридически, что она не была передана приобретателю официально, наконец, что прежний хозяин не обращался в ГИБДД с просьбой о снятии её с учёта. Тем не менее, суд вынес решение в пользу истца. На момент ареста автомобиля он уже находился в залоге у другого банка, который, в случае невозвращения задолженности, имел право распоряжаться ею по своему усмотрению. Арест уже заложенного имущества в интересах третьих лиц и организаций противоречит законодательству. Значит, покупатель «КIА RIO» имеет полное право зарегистрировать его и пользоваться транспортным средством.

Банк «Пойдём» обжаловал решение первой инстанции в Челябинском областном суде, но изменить его не удалось. Недавно оно вступило в законную силу: спорный автомобиль будет верой и правдой служить новому хозяину.