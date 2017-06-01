Житель Кыштыма через суд взыскал с магазина сумму, которая втрое больше сделанной им предоплаты
Автор: КР от Вчера, 12:31 Категория: Общество
В Кыштымский городской суд с иском о защите прав потребителя обратился житель нашего города. По его словам, в сентябре прошлого года он заказал в магазине ООО «Стек Сервис» города Челябинска установку « Cillit sek 28» для удаления известковых отложений. Стоимость товара – 57 380 рублей. Кыштымец внёс предоплату в сумме 30 тысяч рублей. Оборудование должны были доставить в Кыштым в течение десяти дней. Однако ни через месяц, ни через два покупку так и не привезли.
В декабре мужчина направил ответчику претензию, в которой потребовал вернуть предоплату. Однако претензия была оставлена без рассмотрения.
Кыштымский городской суд удовлетворил исковые требования покупателя и взыскал с ООО «Стек Сервис» 30 тысяч первоначального взноса. Кроме того, с ответчика взыскана неустойка за нарушение срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю в размере 20 400 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 25 тысяч и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 40 200 рублей. Договор купли-продажи расторгнут.
Решение вступило в законную силу.
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