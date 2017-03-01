Теперь собственников дорог в Кыштыме будут строже наказывать за ухабы и колдобины

Автор: КР от Вчера, 13:06 Категория: ГИБДД информирует

С 17 марта этого года вступает в силу федеральный закон об усилении административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах. Если раньше во внимание брались только неудовлетворительный ремонт и нандлежащее содержание дорожных сооружений, то по новому законодательству их собственников – должностных и юридических лиц – будут наказывать ещё и за некачественное строительство и реконструкцию дорог.

В соответствии с частью 1 статьи 12.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ, на должностных лиц может быть наложен штраф от 20 до 30 тысяч рублей, в то время как сейчас размер наказания просто смехотворный – он не превышает трёх тысяч рублей. Для юрлиц штраф будет варьироваться от 200 до 300 тысяч рублей.

Если те же действия собственников дорожных сооружений повлекли за собой причинение людям лёгкого вреда здоровью или вреда здоровью средней степени тяжести, то на должностных лиц может быть наложен штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а на юридических – от 400 до 500 тысяч рублей.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в прошлом году кыштымские полицейские составили 79 протоколов за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, а в этом – 14.