В Кыштыме на водителя заведут уголовное дело
Автор: КР от Сегодня, 11:08 Категория: ГИБДД информирует
Вечером в минувшую субботу на улице Комарова столкнулись ВАЗ-21063 и «Шевроле Ланос». Автоледи, сидевшая за рулём иномарки, притормозила у выбоины на дороге. Следовавший за ней 39-летний водитель не успел среагировать и врезался в «Шевроле».
Как сообщила сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Елена Плотникова, виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. В 2003 году он уже был лишён водительских прав за езду в пьяном виде.
Теперь ему снова предстоит расстаться со своим удостоверением на срок до двух лет, а также придётся заплатить штраф в 30 тысяч рублей. И это не говоря о расходах, связанных с транспортировкой и хранением его «шестёрки» на штрафстоянке.
За три дня, с 14 по 16 апреля, в поле зрения дорожных полицейских Кыштыма попали семь пьяных автомобилистов – все они подпадают административная ответственность. Ещё на одного водителя, повторно задержанного за рулём в нетрезвом виде, заведут уголовное дело.
Комментарии
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