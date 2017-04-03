В Кыштыме на водителя заведут уголовное дело

Автор: КР от Сегодня, 11:08 Категория: ГИБДД информирует

Вечером в минувшую субботу на улице Комарова столкнулись ВАЗ-21063 и «Шевроле Ланос». Автоледи, сидевшая за рулём иномарки, притормозила у выбоины на дороге. Следовавший за ней 39-летний водитель не успел среагировать и врезался в «Шевроле».

Как сообщила сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Елена Плотникова, виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. В 2003 году он уже был лишён водительских прав за езду в пьяном виде.

Теперь ему снова предстоит расстаться со своим удостоверением на срок до двух лет, а также придётся заплатить штраф в 30 тысяч рублей. И это не говоря о расходах, связанных с транспортировкой и хранением его «шестёрки» на штрафстоянке.

За три дня, с 14 по 16 апреля, в поле зрения дорожных полицейских Кыштыма попали семь пьяных автомобилистов – все они подпадают административная ответственность. Ещё на одного водителя, повторно задержанного за рулём в нетрезвом виде, заведут уголовное дело.