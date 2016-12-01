В Кыштыме один водитель «запнулся» о буксировочный трос, другой – на скорости перелетел через ограждение

Автор: КР от Вчера, 12:37 Категория: ГИБДД информирует

ДТП на трассе Миасс - Карабаш - Кыштым с участием автомобиля "Фольксваген Пассат"

В 11 часов 20 минут минувшей субботы на трассе Долгодеревенское – Аргаяш – Кыштым в районе фабрики окон и дверей «Стекландия» произошло казусное ДТП. Водитель автомобиля «Чери Тигго», движущийся в сторону Челябинска, решил обогнать «Ниссан Альмера», который ехал с включёнными аварийными сигналами. Однако, выехав на встречную полосу, заметил, что сломанного японца на тросе буксировала «Нива». Причём в момент обгона внедорожник как раз собирался повернуть налево, о чём и предупредил включённым поворотником.

Обгонявший эту парочку «китаец» не смог избежать столкновения и наехал на трос. В результате ДТП пострадали две машины – виновнику аварии «Чери Тигго» предстоит отремонтировать передний бампер, а и без того сломанному «Ниссану» ещё и переднее левое крыло.

В тот же день около 17 часов на объездной дороге в районе железнодорожного переезда недалеко от поворота на Слюдорудник автомобиль «Фольксваген Пассат» врезался в ограждение. Находившийся за рулём этого автомобиля 30-летний житель Миасса ехал по главной дороге в сторону Карабаша.

В какой-то момент со второстепенной дороги на трассу вывернул «ВАЗ-21150». Понимая, что не в силах резко сбросить скорость, чтобы уйти от удара с «пятнадцатой», мужчина выжал педаль тормоза и вывернул руль влево. В результате он перелетел через дорожное ограждение, повредив и его, и свой автомобиль. Сам водитель остался цел и невредим.

Не пострадал и владелец «Лады» – пенсионер из Кыштыма. Как выяснили прибывшие на место ДТП госавтоинспекторы, он поворачивал на трассу со стороны ПАТО. Приближающийся «Фольксваген» увидел – тот, по словам кыштымца, был в ста метрах от него. Решив, что «немец» едет на безопасном расстоянии, наш земляк и повернул. Проехав метров 50, он заметил в зеркале заднего вида, что иномарка завиляла и «ушла» с дороги.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, всего за выходные в Кыштыме произошло пять ДТП.