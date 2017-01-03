В Кыштыме водители выезжают с автопарковок с приключениями

Автор: КР от Сегодня, 11:21 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в нашем городе произошло два ДТП, виновниками которых стали водители, выезжающие с парковок. Первое случилось около 13 часов в районе дома № 10 на улице Металлистов. Житель нашего города 1938 года рождения выезжал на своей «семёрке» со стоянки у вокзала. Пенсионер намеревался поехать в сторону улицы Республики и не обратил внимания, что по главной дороге также в направлении центра движется «Дэу Нексия».

За рулём «корейца» находилась воспитатель одного из кыштымских детских садов. Женщина 1985 года рождения была уверена, что «Лада» ей уступит. Однако столкновения избежать не удалось. Представитель отечественного автопрома настолько сильно ударил иномарку, что её развернуло.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, у «Дэу» теперь требуют ремонта и левые, и правые передние двери и крылья, а также передний бампер, радиатор, фары. ВАЗ-21074 отделался более лёгкими повреждениями – задеты переднее левое крыло и обе левые двери. Водители не пострадали.

Второе ДТП дорожные полицейские зафиксировали в 18 часов 20 минут. Водитель 1982 года рождения выезжал от торгового центра «Аркада», расположенного на улице Калинина, 221. В этот момент на ту же самую парковку заезжал ВАЗ-21099, за рулём которого находился кыштымец 1960 года рождения. Владелец «японки» решил объехать «Ладу» справа, но его занесло. В итоге задней левой частью своего автомобиля он повредил переднее левое крыло «девяноста девятой». Оба участника аварии были трезвыми.