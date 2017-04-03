В Кыштыме пострадавшая в ДТП женщина ещё и поплатится в суде
Автор: КР от Сегодня, 09:59 Категория: ГИБДД информирует
История с автоледи, которая 4 января попала в аварию на трассе между Кыштымом и селом Кузнецкое, получила своё продолжение. Как сообщалось на сайте «КР», в её «Оку» врезался почтовый УАЗ. В результате ДТП женщина 1981 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой ключицы со смещением, а также перелом костей таза.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, прибывшие на место ДТП дорожные полицейские проверили её документы и обнаружили, что страхового полиса на автомобиль у пострадавшей нет. Сотрудники ДПС тут же составили постановление об административном правонарушении и выписали ей штраф в 800 рублей. Женщина поставила свою подпись под постановлением.
Однако штраф она до сих пор не оплатила. В марте полицейские напомнили ей о нём, но та сообщила, что никакого извещения о штрафе не получала, потому что долго лежала в больнице, да и денег у неё, неработающей, нет.
Однако эти доводы не освободили должницу от ответственности. Вчера вечером в отношении неё был составлен протокол за просрочку штрафа. В связи с тем, что она до сих пор находится на лечении, о судебном заседании, на котором будет рассмотрено её дело, она будет предупреждена sms-сообщением.
За неуплату административного штрафа в срок ей грозит двукратное увеличение суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы до пятидесяти часов.
Комментарии
Что такое ДТП? В Кыштыме дорожные полицейские отказались составлять протокол на водителя, поцарапавшего чужой автомобиль (Антошка)
Что за заголовки в стиле желтой прессы Можно подумать, что в других городах гаишники в таких случаях протоколы составляют А женщине надо идти в полицию с заявлением о порче своего имущества >>>
В Кыштыме во время генеральной уборки очистят берега рек и озёр (Кирилл Мазур)
обамка напакостил >>>
В Кыштыме не будет пенсионеров, получающих меньше прожиточного минимума (Кирилл Мазур)
спасибо родненькие >>>
В Кыштыме не будет пенсионеров, получающих меньше прожиточного минимума (slesar)
ХА-ХА-ХА Ну, спасибо Только вы напишите в газете, как имея в кармане 8523 рубля, заплатить за ЖКХ, купить лекарств, еду Не говорю про то, что надо одеться >>>
Есть шипы – должна быть и наклейка. Водители Кыштыма могут угодить под штрафы за отсутствие знаков на авто (Коля Гусев)
Меня сегодня оштрафовали это побор называется Пока рылся в инете чтобы узнать реально ли это законно (ну да я слоупок))), наткнулся на статью добротную http: zanuda info новые-штрафы-за-отсутс >>>
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