В Кыштыме пострадавшая в ДТП женщина ещё и поплатится в суде

Автор: КР от Сегодня, 09:59 Категория: ГИБДД информирует

История с автоледи, которая 4 января попала в аварию на трассе между Кыштымом и селом Кузнецкое, получила своё продолжение. Как сообщалось на сайте «КР», в её «Оку» врезался почтовый УАЗ. В результате ДТП женщина 1981 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой ключицы со смещением, а также перелом костей таза.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, прибывшие на место ДТП дорожные полицейские проверили её документы и обнаружили, что страхового полиса на автомобиль у пострадавшей нет. Сотрудники ДПС тут же составили постановление об административном правонарушении и выписали ей штраф в 800 рублей. Женщина поставила свою подпись под постановлением.

Однако штраф она до сих пор не оплатила. В марте полицейские напомнили ей о нём, но та сообщила, что никакого извещения о штрафе не получала, потому что долго лежала в больнице, да и денег у неё, неработающей, нет.

Однако эти доводы не освободили должницу от ответственности. Вчера вечером в отношении неё был составлен протокол за просрочку штрафа. В связи с тем, что она до сих пор находится на лечении, о судебном заседании, на котором будет рассмотрено её дело, она будет предупреждена sms-сообщением.

За неуплату административного штрафа в срок ей грозит двукратное увеличение суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы до пятидесяти часов.