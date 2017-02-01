В Кыштыме нарушители ПДД и штрафы не оплачивают, и продолжают ездить, как им вздумается

Автор: КР от Вчера, 18:03 Категория: ГИБДД информирует

В минувшие выходные дорожные полицейские задержали за нарушение ПДД трёх водителей, оказавшихся к тому же ещё и неплательщиками штрафов.

Так, в субботу днём сотрудники ДПС остановили «семёрку», за рулём которой находилась 56-летняя автоледи. На заднем сиденье она везла двоих детей, трёх и семи лет. Пристёгнутым в автокресле был только один, что помладше. Госавтоинспекторы выписали нарушительнице штраф в три тысячи рублей.

При проверке её данных в базе полицейские обнаружили, что в ноябре прошлого года пенсионерка уже была оштрафована за отсутствие страхового полиса. За это ей грозило временное водворение в комнату для задержанных (КАЗ) в административном порядке. Спасло от такого наказания только то обстоятельство, что комната на тот момент уже была занята мужчиной. А находиться там правонарушителям разного пола не положено.

В воскресенье сотрудники ГИБДД остановили ещё одного водителя-штрафника. Он ехал на «Волге», у которой не горела фара. При проверке документов выяснилось, что и этот житель нашего города задолжал государству. В октябре прошлого года ему выписали штраф также за неисправность автомобиля, который он до сих пор не оплатил. Но поскольку дома его ждали малолетние дети, которых не с кем было оставить, полицейские не стали подвергать его отсидке в КАЗ.

А вот другому жителю Кыштыма отвертеться от ареста не удалось. Воскресным утром он колесил по городу в состоянии алкогольного опьянения. У него, как и у предыдущих штрафников, не оплачен долг. В ноябре прошлого года на этого нарушителя составили протокол за отсутствие страховки на машину.

Его тут же отстранили от управления автомобилем, отправив в комнату для задержанных, а его «Ниву Шевроле» определили на штрафстоянку. За езду в пьяном виде мужчине грозит новый штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами до двух лет.