В Кыштыме по вине мужчин-водителей в дорожных авариях пострадали три женщины

Автор: КР от Сегодня, 13:12 Категория: ГИБДД информирует

За новогодние праздники на территории Кыштымского городского округа произошло десять ДТП – три человека получили травмы.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в половине восьмого утра 4 января на автодороге «Долгодеревенское – Аргаяш – Кыштым» в автомобильной аварии пострадала жительница нашего города 1981 года рождения. Она находилась за рулём «Оки» и планировала повернуть с трассы налево, в сторону дома отдыха «Звёздный».

Автоледи притормозила на перекрёстке, чтобы пропустить встречные автомобили. Увидев, что водитель бортового УАЗа, остановившегося за ней, «поморгал» ей фарами, она тронулась с места. Женщина подумала, что таким образом он подаёт ей сигнал – мол, ехать можно. Однако тот, наоборот, предупреждал об опасности. В «Оку» врезался почтовый УАЗ.

Кыштымец 1969 года, управлявший этим автомобилем, решил, что и «Ока», и бортовой УАЗ стоят на обочине. В результате ДТП женщина-водитель получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой ключицы со смещением. Её пассажирка 1964 года рождения, как и водитель почтовой машины, не пострадали.

На следующий день в половине второго водитель автомобиля ВАЗ-21099 сбил пенсионерку в районе храма Рождества Христова. Женщина 1960 года рождения шла по тротуару по улице Ленина. Когда она пересекала улицу Юлии Ичёвой, на неё и наехала «Лада», выворачивающая со стороны церкви на улицу Ленина. Как виновник ДТП отвёз её в больницу, пострадавшая не помнит – была в состоянии шока. Врачи диагностировали у неё перелом ноги.

Накануне Рождества, 6 января, на подъезде к Кыштыму со стороны Карабаша 27-летний житель Миасса, управлявший автомобилем ВАЗ-21124, пошёл на обгон. Из-за плохой видимости он не сразу заметил на встречной полосе «Субару».

Пытаясь избежать столкновения, водитель «Лады» съехал с дороги и перевернулся. Кроме него в машине находилась его ровесница – она сидела на переднем сиденье и 10-летний ребёнок – в автокресле. По всей видимости, это и спасло маленького пассажира от травм. Зато женщина получила сотрясение головного мозга и резаную рану и ушиб левого колена. Сам водитель не пострадал.