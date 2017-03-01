Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » С прекрасной половиной водителей Кыштыма полицейские будут по-рыцарски галантны
Первый интернет гипермаркет мебели

С прекрасной половиной водителей Кыштыма полицейские будут по-рыцарски галантны

Автор: КР от Сегодня, 16:59 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В Международный женский день кыштымские дорожные полицейские совместно с салоном цветов и подарков «Модный букет» проведут акцию «С праздником, автоледи!». С 11 часов 8 марта в районе центра города сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили под управлением представительниц прекрасного пола.

 

Сначала госавтоинспекторы проверят у дам документы, после чего из-за спин «дядей Стёп» появятся кадеты четвёртой школы. Они-то и вручат виновницам торжества небольшие, но, как обещают авторы этой акции, красивые букетики. Таких цветочных композиций будет разработано десять штук. Также школьники подарят женщинам ещё и собственноручно сделанные открытки, в которых помимо поздравлений будет и напоминание о безопасном поведении на дорогах.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, такая акция пройдёт в нашем городе впервые.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter