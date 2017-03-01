С прекрасной половиной водителей Кыштыма полицейские будут по-рыцарски галантны

Автор: КР от Сегодня, 16:59 Категория: ГИБДД информирует

В Международный женский день кыштымские дорожные полицейские совместно с салоном цветов и подарков «Модный букет» проведут акцию «С праздником, автоледи!». С 11 часов 8 марта в районе центра города сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили под управлением представительниц прекрасного пола.

Сначала госавтоинспекторы проверят у дам документы, после чего из-за спин «дядей Стёп» появятся кадеты четвёртой школы. Они-то и вручат виновницам торжества небольшие, но, как обещают авторы этой акции, красивые букетики. Таких цветочных композиций будет разработано десять штук. Также школьники подарят женщинам ещё и собственноручно сделанные открытки, в которых помимо поздравлений будет и напоминание о безопасном поведении на дорогах.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, такая акция пройдёт в нашем городе впервые.