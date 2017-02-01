На трассе под Кыштымом столкнулись две иномарки. Есть пострадавшие

Автор: КР от Сегодня, 09:59 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в 15:30 на автодороге между Тайгинкой и Кыштымом столкнулись «Шевроле Круз» и «Хёндай Солярис». Водитель «корейца», 35-летний житель Тайгинки, не торопясь направлялся с женой и тёщей в Кыштым. За ним следовал «Шевроле», за рулём которого находился 23-летний житель нашего города, служащий озёрской воинской части.

Молодой человек пытался обогнать «плетущуюся» иномарку, но мешали то встречные автомобили, то крутые повороты. Когда на одном из них водитель «Хёндая» ещё больше снизил скорость, «Шевроле Круз» въехал в его автомобиль.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, удар был такой силы, что машину тайгинца отбросило на обочину в снежный вал, а кыштымца – в лес. Травмы головы получили оба автовладельца, которые, как утверждают сами, были пристёгнуты ремнями безопасности. Виновник ДТП до прибытия госавтоинспекторов по непонятным причинам из машины не выходил. С пострадавшими общался его пассажир.

Супруга водителя «Шевроле» и её мать от медицинской помощи отказались. Однако позже пенсионерка всё же обратилась в больницу с жалобами на головные боли. Оба водителя в момент аварии были трезвыми.