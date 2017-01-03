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В Кыштыме в ДТП чаще бьются «Фольксвагены»

Автор: КР от Вчера, 10:49 Категория: ГИБДД информирует

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Наибольшее количество дорожных аварий в наступившем году пришлось на 2 января. В этот день их было зарегистрировано три.

 

В 13:50 на автодороге «Кыштым – Большие Егусты» столкнулись отечественная «четвёрка» и «Фольксваген Тигуан». Как пояснила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, ВАЗ, которым управляла молодая женщина, занесло, и её автомобиль врезался в стоящий на обочине «Фольксваген».

 

В 15:25 ДТП произошло возле дома № 291а на улице Калинина и снова – с участием «Фольксвагена». На этот раз иномарка, за рулём которой находился житель нашего города 1963 года рождения, не уступила дорогу ВАЗ-2114. В результате теперь обеим легковушкам требуется ремонт.

 

В 19:20 авария произошла на 70-м километре автодороги «Долгодеревенское – Аргаяш – Кыштым». Джип 36-летнего кыштымца при повороте налево столкнулся в ВАЗ-2110. Отечественную машину отбросило на обочину.

 

Ни в одной из этих аварий водители и их пассажиры не пострадали.

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