На трассе под Кыштымом водитель, пересекая Косой мост, улетел в кювет

Автор: КР от Вчера, 12:23 Категория: ГИБДД информирует

На автодороге между Кыштымом и Карабашом столкнулись две иномарки. Житель Карабаша на автомобиле «Ниссан Альмера» ехал в сторону родного города. В районе Косого моста, где трасса делает крутой вираж, он сбавил скорость. Но даже при этом не вписался в поворот и вылетел на полосу встречного движения. В тот момент по ней ехал житель Златоуста на «Ауди».

Столкновения избежать не удалось. Правой стороной «японец» ударил «немца» и ушёл в кювет, сев на снежную подушку. Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, никто из водителей в ДТП не пострадал. У обоих транспортных средств есть повреждения на правых дверях и крыльях, а также на бамперах.