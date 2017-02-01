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» » На трассе под Кыштымом водитель, пересекая Косой мост, улетел в кювет

На трассе под Кыштымом водитель, пересекая Косой мост, улетел в кювет

Автор: КР от Вчера, 12:23 Категория: ГИБДД информирует

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На автодороге между Кыштымом и Карабашом столкнулись две иномарки. Житель Карабаша на автомобиле «Ниссан Альмера» ехал в сторону родного города.  В районе Косого моста, где трасса делает крутой вираж, он сбавил скорость. Но даже при этом не вписался в поворот и вылетел на полосу встречного движения. В тот момент по ней ехал житель Златоуста на «Ауди».

 

 

Столкновения избежать не удалось. Правой стороной «японец» ударил «немца» и ушёл в кювет, сев на снежную подушку. Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, никто из водителей в ДТП не пострадал. У обоих транспортных средств есть повреждения на правых дверях и крыльях, а также на бамперах.  

 

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