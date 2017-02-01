В Кыштыме челябинский водитель проявил вежливость, а взамен получил повреждения машины

Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: ГИБДД информирует

В районе абразивного завода у дома № 1 на улице Станционной столкнулись японский самопогрузчик и отечественный легковой автомобиль. Житель нашего города направлялся на «Мицубиси» в сторону улицы Интернационала.

Навстречу ему ехала «семёрка». Управлявший ею челябинец решил пропустить более габаритную автомашину, прижавшись к обочине. Водитель «японца» расценил это как преимущество для себя и продолжил движение.

Но столкновение оказалось неизбежным. Причём больше всего повреждений получил именно ВАЗ-2107. Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, если на «Мицубиси» пострадала лишь левая сторона борта, то на представителе нашего автопрома – передний бампер, левые передние крыло и фара, капот и передний номер.