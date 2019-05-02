Жители Кыштыма могут высказать предложения и недовольства по безопасности дорожного движения

Автор: КР от Сегодня, 11:44 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудники ГИБДД вместе с юными инспекторами движения присоединятся к областной акции «СохраниЖизнь! #Выскажись!».

– Мы устроим своеобразный «микрофон» для всех желающих, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Бэлла Завалий. – В торговом центре «Радуга» на улице Карла Либкнехта, 164 можно будет изложить свои предложения и замечания по организации дорожного движения в нашем городе в письменной форме.

Это касается ограничения скорости на тех или иных участках, обустройства пешеходных переходов и велосипедных дорожек, ограничения проездов, улучшения движения общественного транспорта.

Акция состоится 8 мая. Начало в 12 часов.

Кроме того, пользователям социальных сетей предлагается сфотографировать зоны риска, сделать видеоролики и разместить записи с хэштегом #Выскажись.