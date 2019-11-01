Полиция Кыштыма предупреждает: в декабре движение большегрузов будет ограничено

Автор: КР от Сегодня, 10:26 Категория: ГИБДД информирует

Речь идёт о введении ограничения в движении большегрузного транспорта в город Челябинск в период подготовки к Новому Году. Об этом важно помнить водителям, чья работа связана с перевозкой грузов.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, для предотвращения аварий с участием большегрузного автотранспорта с 20 по 31 декабря вводится ограничение его передвижения с шести часов утра до 22 часов. Под это требование подпадает спецтехника грузоподъемностью свыше десяти тонн.