Сегодня ночью на трассе М-5 возле Миасса ограничат автомобильное движение

Сегодня, 13:00 Категория: Общество

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На трассе М-5 «Урал» вблизи Миасса будет остановлено автомобильное движение. Это связано с капитальным ремонтом газопровода на участке. Остановку произведут в ночь со среды, 22 июля, на четверг, 23 июля, с 2 до 5 часов утра. Об этом сообщается на сайте «Первый областной».

– Движение транспорта по федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» на участке км 1772+286 будет полностью остановлено. Легковые автомобили будут направлены через город Миасс, а тяжеловесному транспорту следует дождаться окончания работ и открытия движения, – объяснили в управлении дорог «Южный Урал».

Водителей просят отнестись к работам с пониманием, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Также при планировании маршрута учитывать остановку движения. Для автолюбителей работает круглосуточная дежурно-диспетчерская служба управления дорог «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.