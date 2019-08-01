В Кыштыме ГИБДД усилит контроль за безопасностью детей на дорогах

Автор: КР от Сегодня, 09:40 Категория: ГИБДД информирует

В нашем городе началось профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Оно продлится до 15 сентября.

Сотрудники ГИБДД усилили контроль за соблюдением водителями скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов. Также будут проведены проверки по выявлению нарушений, связанных с перевозкой детей.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымского отдела ГИБДД, с начала года в нашем городе двое детей пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Было выявлено 106 нарушений при перевозке несовершеннолетних и 146 детей попали в поле зрения полицейских, нарушая правила дорожного движения.

Всего в Челябинской области в этом году 304 ребёнка получили травмы в результате ДТП, четверо – погибли.