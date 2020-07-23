В Кыштыме оштрафованы водители, повредившие дорожное полотно

Сегодня, 12:03 Категория: ГИБДД информирует

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В одной из социальных сетей житель Кыштыма опубликовал сообщение о разливе гудрона в районе Южной, где проходит капремонт дороги.



В ходе проверки, сотрудники кыштымского отдела ГИБДД, установили, что гудрон разлил водитель спецмашины подрядной организации ООО «Новосмолинский завод строительных материалов». При выполнении технических работ автомобиль съехал с дороги и ёмкость опрокинулась. Как сказал сайту «КР» госинспектор дорожного надзора ГИБДД Станислав Беляев, за повреждение дорожного полотна мужчине выписан штраф в размере пяти тысяч рублей.



За аналогичное нарушение привлечён к ответственности водитель автомобиля Datsun. 16 июля на улице Ветеранов, превысив скорость, он допустил столкновение с Audi Q5. Было повреждено ограждение, кроме этого, на дороге разлилось моторное масло.